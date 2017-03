Há muitos anos que Pedro Proenca não saia do Estádio da Luz sem ter prejudicado o SLBenfica. Alguma vez tinha de ser a primeira!!! pic.twitter.com/O0TgqibPqk — Joao Gabriel (@Jgdm1965) March 7, 2017

João Gabriel utilizou o Twitter para deixar uma 'mensagem' a Pedro Proença por ocasião da cerimónia em que o presidente da Liga de Clubes deu a taça do tricampeonato ao Benfica, esta segunda-feira, no Museu Cosme Damião.Numa referência ao seu passado de árbitro, o antigo diretor de comunicação encarnado sublinhou que foi a primeira vez que Proença deixou o Estádio da Luz "sem ter prejudicado o Benfica"."Há muitos anos que Pedro Proença não saía do Estádio da Luz sem ter prejudicado o Benfica. Alguma vez tinha de ser a primeira", escreveu João Gabriel no Twitter, numa publicação acompanhada com uma fotografia de Luís Filipe Vieira e Pedro Proença a segurar no troféu.

Autor: João G. Oliveira