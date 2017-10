Imaginem RuiRangel a validar as escutas do apito dourado.Escândalo!Agora imaginem um juiz afecto ao FCP a decidir em causa própria!Justiça! — Joao Gabriel (@Jgdm1965) 14 de outubro de 2017

João Gabriel, antigo diretor de comunicação do Benfica, comentou, com ironia, a decisão do juiz Fernando Cabanelas, que indeferiu a providência cautelar das águias."Imaginem Rui Rangel validar as escutas do apito dourado. Escândalo! Agora imaginem um juiz afecto ao FCP a decidir em causa própria! Justiça!", escreveu este sábado, no Twitter.Na sexta-feira, as águias anunciaram recurso para o Tribunal da Relação de uma decisão cujos sentido e alcance classificaram como "insólito e absolutamente inaceitável".