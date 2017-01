Melhor tentar vender na Ásia, do que não saber como despedir em Portugal https://t.co/0dGTshj0Jl — Joao Gabriel (@Jgdm1965) 22 de janeiro de 2017









A dupla almofada afinal deu penhora,nao da pra voltar a invocar o fato de treino,a culpa é sempre dos outros,fora,e dos jogadores,dentro — Joao Gabriel (@Jgdm1965) 22 de janeiro de 2017





A alegria com que todos festejam é o melhor reconhecimento da liderança de Rui Vitoria! #Rumoaotetra pic.twitter.com/t3leom0A6h — Joao Gabriel (@Jgdm1965) 22 de janeiro de 2017

Horas depois de Octávio Machado ter acusado o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de andar pela Ásia a tentar vender os ativos do clube, João Gabriel, antigo diretor de comunicação dos encarnados, deixou no Twitter várias mensagens direcionadas ao clube de Alvalade."A dupla almofada afinal deu penhora, não dá para voltar a invocar o fato de treino, a culpa é sempre dos outros, fora, e dos jogadores, dentro", escreveu João Gabriel, acrescentando: "Melhor tentar vender na Ásia, do que não saber como despedir em Portugal", numa clara alusão ao clube rival.O antigo diretor de comunicação do Benfica congratulou-se ainda com o bom momento da equipa de Rui Vitória e também aqui, deixou um recado para o outro lado da 2.ª circular: "A alegria com que todos festejam é o melhor reconhecimento da liderança de Rui Vitoria! #Rumoaotetra", escreveu como legenda de uma imagem, onde Carillo celebra com Pizzi, autor de dois dos golos dos encarnados na vitória, por 4-0 , diante do Tondela.

Autor: Marta Correia Azevedo