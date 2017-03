Mónaco já ganha. Assistencia do ex-lateral esquerdo do SLB. Isto promete — Joao Gabriel (@Jgdm1965) March 15, 2017

Monaco e Bayer Leverkusen discutem esta quarta-feira o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões e têm em João Gabriel um espectador atento.Ora, o ex-diretor de comunicação do Benfica ficou agradado com a exibição de Bernardo Silva, principalemente a intervenção que teve na construção do lance para o primeiro golo dos monegasco. Numa curta mensagem publicada no Twitter, João Gabriel realçou a assistência... do "ex-lateral esquerdo" do Benfica, numa alusão ao tempo em que Jorge Jesus colocou o médio naquela posição.

Autor: João G. Oliveira