As 'queixinhas' têm estado na ordem do dia no que ao panorama do futebol português diz respeito. Depois de Bruno de Carvalho ter dito que o Benfica era o " campeão nacional das queixinhas " e de Jorge Jesus ter assumido que o líder dos leões " esteve à altura para os queixinhas" , foi agora a vez de João Gabriel também se pronunciar. Uma vez mais através da sua conta de Twitter, o antigo diretor de comunicação do Benfica deixou uma mensagem a Bruno de Carvalho, a propósito de... Jorge Jesus."Fact-checked: cansaço, árbitros, clube, impostos, jornalistas. Só Falta queixar-se do contrato e do cabeleireiro. Bruno, afinal o campeão é outro!", pode ler-se.