De acordo com o triatleta português, os motivos que levaram a esta alteração não se prendem com incompatibilidades pessoais, mas com a necessidade que sente de "arrancar com um novo processo de treino"."Expresso a minha admiração e reconhecimento pela grande evolução que senti com o trabalho com o Lino, a quem só desejo coisas boas. O compromisso total com o meu clube e com o meu país não muda: trabalhar arduamente para conseguir a atingir os objetivos a que me proponho, entre os quais estar em Tóquio em 2020 e conseguir superar-me, e para isso necessito de empenho e dedicação a 100%", salientou o campeão europeu de triatlo.O quinto classificado dos Jogos Olímpicos Rio'2016 explicou que continuará enquadrado na estrutura técnica da Federação Portuguesa de Triatlo, "com foco no trabalho diário, para ser um atleta cada vez mais competitivo". João Pereira mostrou-se ainda empenhado em projetar o triatlo português e conquistar vitórias para Portugal e para o Benfica.