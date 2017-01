Sem espaço no Wolverhampton, o médio João Teixeira vai mudar de equipa, ainda que continue a sua carreira no mesmo campeonato que disputava até agora, o Championship. Assim, segundo adianta o portal 'HITC Sport', o médio ainda vinculado ao Benfica irá reforçar o Nottingham Forest, clube ao qual chegará a título de empréstimo até final da presente temporada.Citando fontes próximas do clube de Nottingham, onde já figuram Hildeberto Pereira e Licá, João Teixeira já se encontra mesmo a efetuar exames médicos no seu novo clube, podendo ser anunciado como reforço em breve.

Autor: Fábio Lima