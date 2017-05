João Vigário, polivalente lateral-esquerdo do V. Guimarães, de 21 anos, está igualmente na mira do Benfica e os responsáveis encarnados já sublinharam isso mesmo aos empresários do jogador, Fernando Meira e Pedro Mendes.As partes ficaram de voltar a sentar-se à mesa quando a época terminar e, após a final do Jamor, as conversações deverão ser retomadas.