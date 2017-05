Joel Pereira reiterou o desejo de cumprir o contrato que o liga ao United, até junho de 2018. "O meu foco está no Manchester. Pretendo respeitar o contrato", vincou, sobre o interesse do Benfica.Satisfeito com a época – "os seis meses no Belenenses foram muito importantes" –, exultou com o apuramento para a Champions. "É o lugar onde o clube já devia estar."