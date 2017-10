Continuar a ler

Joel Rocha afirmou ainda a sua equipa "entrou bem" mas que o Sporting acabou por ser "muito pressionante""Temos de ter a capacidade de perceber o que fizemos bem e menos bem para perceber onde o adversário foi melhor. Hoje nós entrámos bem no que diz respeito ao golo marcado. O Sporting foi muito pressionante e nós tivemos momentos de dificuldade para sair da zona pressão. Nós temos o prazer de assumir o risco. Tivemos esse comportamento na procura de ser felizes e não nos inibimos, mas acabámos por sofrer. Continuámos a assumir, reduzimos e depois voltámos a sofrer. Cada minuto que ia passando íamos sendo menos racionais."O treinador dos encarnados admitiu que o Sporting esteve melhor. "A vitória do Sporting é justa, premiou as oportunidades do Sporting. Fico com a imagem de carácter dos meus jogadores, que lutaram atá ao fim. Quem tem caráter para lutar atá ao fim não se dá como vencido."