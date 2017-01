"Se é verdade que até há bem pouco tempo estávamos a apresentar bons desempenhos agora, e quase de forma súbita e até inesperada, isso não tem acontecido. É nisso que estamos focados", acrescentou o treinador, revelando ainda que espera uma formação com "caráter, personalidade e determinação".

O Benfica recebe o Leões de Porto Salvo esta sexta-feira (21 horas), no primeiro jogo em casa no ano 2017, que os encarnados esperam que marque o regresso aos triunfos depois do empate na semana passada em Oliveira de Azeméis (3-3)."Sabemos as características dos Leões de Porto Salvo, conhecemos a identidade da equipa e, apesar de ter mudado de treinador, é um grupo que já apresenta e mostra aquilo que é a identidade do atual técnico. No entanto, muito mais do que o nosso adversário, com todo o respeito, esta semana temos de olhar para nós, individual e coletivamente para melhorarmos aquilo que tem sido a nossa prestação nos últimos jogos", começou por dizer o treinador da formação da Luz, Joel Rocha, à BTV.

Autor: Cláudia Marques