O avançado Dimitri Oberlin atingiu a velocidade máxima de 38 kms/h no lance do segundo golo do Basileia ao Benfica. O dado foi avançado pelo portal suíço 4-4-2, que naturalmente faz comparações com Usain Bolt, o homem mais rápido da história.

O jovem de 20 anos, natural dos Camarões mas internacional sub-21 pela Suíça, correu cerca de 90 metros, de uma grande área à outra, para bater Júlio César. No pico de velocidade, atingiu os tais 38kms/h. O jamaicano, quando estabeleceu o atual recorde do mundo dos 100 metros (9,58 segundos), chegou a uma velocidade máxima superior a 44 kms/h.

Oberlin foi a grande figura da goleada imposta pelo Basileia ao Benfica (5-0), marcando dois golos e sofrendo um penálti que Ricky van Wolfswinkel converteu noutro.

Autor: Sérgio Krithinas