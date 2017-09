Macarena 'Maca' Ramos, chilena que atua na equipa de hóquei em patins do Benfica, passou recentemente por uma experiência "muito complicada" na Alemanha e que a impediu de viajar para Lisboa, onde já deveria estar.

Depois de participar nos Mundiais de patinagem, que decorreram na China e onde a seleção chilena terminou no quarto lugar, teve um problema burocrático quando chegou a Frankfurt, onde iria fazer escala rumo a Portugal. "Deportaram-me da Alemanha sem razão. Tenho os meus papéis em ordem. Lá diz que não preciso de visa, pois tenho residência [em Portugal]. Os alemães deixaram-me dois dias sem água, sem comida... sem nada. Foi no dia 3 ou 4 deste mês", contou, ao jornal chileno 'La Tercera'.

"Ia da China para Portugal, cheguei à Alemanha e não me deixaram passar. Não me deixavam à casa de banho, não me deixavam beber água, nem podia ir comprar comida", contou a atleta de 20 anos, que soma seis troféus com a camisola do Benfica. "Deixaram-me no aeroporto, mas não podia sair. Perguntei se podia dormir num hotel, que eu mesmo pagaria. Ou ter acesso à minha mala para trocar de roupa, mas recusaram. Durante um dia inteiro comia chocolate e gomas. Foi muito complicado", prosseguiu.

Enquanto espera por autorização para viajar para Lisboa, Macarena Ramos faz planos para o futuro. Quer consolidar-se em Portugal e terminar o curso de Educação. "No ano passado falaram-me de ir para Espanha, mas a minha ideia é ficar aqui até acabar a licenciatura", garante.