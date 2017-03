Continuar a ler

Deste encontro resulta também uma multa de 1.148 euros ao Feirense, por "entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo".Para lá das multas aplicadas, o CD da FPF decidiu igualmente instaurar um processo de inquérito aos incidentes ocorridos no encontro disputado em Santa Maria da Feira.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou o Benfica ao pagamento de um total de 16.678 euros em multas, relativas ao comportamento dos adeptos no encontro de sábado , diante do Feirense , referente à jornada 24 da Liga NOS.A multa mais elevada (no valor de 7.650 euros) refere-se ao "arremesso de objetos perigosos para dentro do terreno de jogo", nomeadamente petardos, tochas e uma cadeira. Num segundo plano surge uma outra coima, de 5.738 euros, referente ao lançamento de "várias tochas incandescentes", tendo uma delas acabado por danificar a rede da baliza do Feirense.

Autor: Fábio Lima