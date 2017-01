Luís Filipe Vieira continua na China a ouvir as ofertas que alguns clubes estão a fazer para tentarem contratar Raúl Jiménez, mas, como Record escreveu na edição de ontem, o líder do Benfica acredita que conseguirá subir a fasquia para os 60 milhões de euros. As propostas de 50 milhões parecem não convencê-lo, até porque chegou ao Oriente determinado a vender apenas pela cláusula.Numa entrevista concedida à TVI, em setembro de 2016, Vieira disse acreditar que Raúl Jiménez poderia tornar-se na maior venda da história do Benfica. Este é um jogo de paciência que se alarga ao avançado que, apesar de ter um ordenado chorudo à espera, tem a última palavra.Refira-se que o camisola 9 não entra nas contas para o jogo com o Boavista, mas Vitória explicou que a ausência não está relacionada com uma possível saída: "Tem uma pequena limitação, não tem nada a ver com isso. Se haverá ou não saídas, o presidente está a tomar conta dos destinos do clube."

Autores: Pedro Ponte e Vanda Cipriano