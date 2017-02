Continuar a ler

"A PSP alocou um dispositivo policial integral. Estão empenhadas na operação equipas de Prevenção e Reação Imediata, de Intervenção Rápida e o Corpo de Intervenção da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas", adiantou Hugo Abreu.Hugo Abreu acrescentou também que são esperados "cerca de 3.500 adeptos do Borussia Dortmund" e que vão partir terça-feira da Baixa de Lisboa, onde se vão concentrar, sendo transportados no Metro até à estação do Colégio Militar, sendo conduzidos, posteriormente, pelo Corpo de Intervenção até ao Estádio da Luz.O Benfica recebe o Borussia Dortmund, na terça-feira, pelas 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da primeira mão dos 'oitavos' da 'Champions'.