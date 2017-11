Na época passada, Jonas foi obrigado a parar devido a uma lesão no pé direito. Após duas operações, o jogador do Benfica cumpriu um longo programa de recuperação e hoje admite que esteve em risco de terminar permaturamente a carreira."Gostaria de agradecer mais uma vez a todo o departamento médico. Foi uma lesão muito difícil pois a minha carreira chegou a estar em risco. Hoje comentamos muito o tema devido ao caso do Carzola que também teve uma infeção no tendão de aquiles e está há quase dois anos a lutar para jogar. E ele já fez mais de oito operações", afirma o avançado ao programa 'Trio d'Ataque' transmitido na RTP 3, onde ainda recorda o momento mais dramático:"Nunca esqueço quando o António Martins olhou para mim numa segunda-feira para fazer a segunda operação e me disse 'tenho de abrir-te o pé o mais rápido possível'. Se tivesse passado mais um dia a infeção podia ter-se espalhado, e por isso estou-lhe muito grato. Essa intervenção e o conhecimento deles foi muito importante. Foi difícil para mim e até fiquei sem dormir, mas após a segunda operação fiquei mais tranquilo e vi que era o melhor caminho. Depois fiz um bom processo de recuperação e voltei a jogar pois fiquei completamente bom".