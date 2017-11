Com o golo de ontem em Guimarães, Jonas chegou aos 99 de águia ao peito e está agora a apenas um de juntar-se a um restrito lote de 19 jogadores – o brasileiro poderá ser o 20º – que alcançaram a centena. Neste caso, tentará fazê-lo já no próximo embate dos encarnados, contra o V. Setúbal, em jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para o próximo dia 18. Curiosamente, numa mão-cheia de embates realizados com os sadinos, o artilheiro já fez três golos.

Autor do terceiro golo das águias, também Salvio alcançou marca redonda, ao celebrar o seu 50º tento de águia ao peito, num total de 218 encontros. "É um orgulho e espero fazer muitos mais!", atirou, à BTV.