Maus resultados têm deixado equipa nervosa? "Esta uma equipa experiente, rodada e a maioria dos jogadores está habituada a estes momentos. Agora é trabalhar. Temos a paragem de 15 dias para trabalhar e começar depois a vencer os jogos seguintes, para estarmos próximos do primeiro lugar."

Paragem é importante? "Sim, neste momento sim. Vai servir para a gente trabalhar mais, para nos focarmos nos jogos que não vencemos, o que fizemos de errado e todos os dias estar no Seixal, para depois corrigir a situação."



Jonas admitiu que a paragem no campeonato para os compromissos das seleções vai servir para o Benfica encetar um período de reflexão e análise aos maus resultados. Este domingo, os encarnados voltaram a perder pontos ( 0-0 com o Marítimo ) e o avançado, que até abriu o marcador, diz que a equipa vai trabalhar mais ainda para voltar mais forte."A primeira parte foi boa, fizemos o golo no início, o que deu tranquilidade, mas depois sofremos o empate. No fim tivemos duas hipóteses para ganhar mas empatámos. Estão todos tristes."