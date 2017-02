Jonas regressou na última sexta-feira à competição depois de ter falhado os compromissos com Borussia Dortmund e Braga, ameaçando agora o posto de Rafa no onze inicial das águias. No embate com o Chaves, o internacional brasileiro saltou do banco aos 55’ – recuperado de uma cervicalgia, ainda se apresentou com uma proteção na zona do pescoço –, mas deverá abraçar novamente a titularidade na contenda da próxima terça-feira com o Estoril, também com o intuito de ganhar mais ritmo competitivo para os compromissos seguintes fora de portas (Feirense e Borussia Dortmund). Apesar de ter faturado neste último jogo com o Chaves, Rafa deverá ser o sacrificado, partindo do princípio de que Rui Vitória não prescinde de Zivkovic e Salvio nas alas.