Jonas sofreu uma recaída do problema que já o tinha afastado dos jogos com Borussia Dortmund e Sp. Braga e falhou a partida contra o Estoril. A cervicodorsalgia que tinha sofrido passou a uma cervicalgia, situação clínica que afeta a zona do pescoço e que levou mesmo o brasileiro a jogar com uma proteção frente ao Chaves.

Para a partida com o Feirense, no próximo sábado, a utilização do avançado, de 32 anos, está em dúvida, sabendo-se que a sua condição será avaliada até ao jogo. Certo é que os encarnados não forçarão a presença de Jonas nesse encontro, pois a prioridade passa por recuperá-lo a tempo da viagem a Dortmund, para encontro da 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O jogador será vigiado em permanência e vai manter o tratamento à zona afetada.

Bem-disposto Apesar de ter ficado fora da ficha, o camisola 10 dos encarnados surgiu bem disposto na Amoreira, tendo assistido ao jogo ao lado de André Horta e Hermes. Quando surgiu perto da bancada, foi aplaudido por vários adeptos, alguns do Estoril, e até se mostrou disponível para tirar fotografias.

Autores: Manuel António Abrantes e Pedro Ponte