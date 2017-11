Continuar a ler

"Jamais! Nem pensamos nisso agora. Desde o início que todos os jogos são importantes e até ao fim será assim. Os próximos jogos são difíceis, mas os que passaram também foram. Jogámos em campos difíceis e o último desafio foi a prova disso. Jogámos contra o V. Guimarães, vencemos e fizemos uma boa exibição. Agora é seguir o caminho das vitórias independentemente do resultado, do adversário, do campo. Nós somos o Benfica e queremos sempre ganhar. Não só agora como até ao fim vamos ter jogos difíceis pois a diferença em relação ao campeão tem sido muito curta. Vai ser assim até ao fim", garantiu



Difícil manter sempre o nível alto



O internacional brasileiro ainda lamenta o mau arranque de temporada, mas assinala que é difícil estar a "alto nível" durante toda a prova.



"Acho que é difícil mantermos a equipa em alto nível durante toda a temporada. É claro que gostávamos de começar bem, mas os outros anos não foram tão diferentes. Este ano temos mais resultados negativos, mas o que importa é que o campeonato é longo, tem várias jornadas, e esta luta vai ser até ao fim como tem sido nos últimos anos...Este não vai ser diferente. Acho que a chave é que estamos a recuperar e temos tempo. Hoje estamos em terceiro a cinco pontos do FC Porto e um do Sporting. Aliás, esta última jornada já foi importante para encostarmos no Sporting, e a cada jornada temos de chegar mais perto do FC Porto para depois podermos ultrapassá-lo e dessa forma chegar ao tão ambicionado penta, esse é o objetivo de todos". "Jamais! Nem pensamos nisso agora. Desde o início que todos os jogos são importantes e até ao fim será assim. Os próximos jogos são difíceis, mas os que passaram também foram. Jogámos em campos difíceis e o último desafio foi a prova disso. Jogámos contra o V. Guimarães, vencemos e fizemos uma boa exibição. Agora é seguir o caminho das vitórias independentemente do resultado, do adversário, do campo. Nós somos o Benfica e queremos sempre ganhar. Não só agora como até ao fim vamos ter jogos difíceis pois a diferença em relação ao campeão tem sido muito curta. Vai ser assim até ao fim", garantiuO internacional brasileiro ainda lamenta o mau arranque de temporada, mas assinala que é difícil estar a "alto nível" durante toda a prova."Acho que é difícil mantermos a equipa em alto nível durante toda a temporada. É claro que gostávamos de começar bem, mas os outros anos não foram tão diferentes. Este ano temos mais resultados negativos, mas o que importa é que o campeonato é longo, tem várias jornadas, e esta luta vai ser até ao fim como tem sido nos últimos anos...Este não vai ser diferente. Acho que a chave é que estamos a recuperar e temos tempo. Hoje estamos em terceiro a cinco pontos do FC Porto e um do Sporting. Aliás, esta última jornada já foi importante para encostarmos no Sporting, e a cada jornada temos de chegar mais perto do FC Porto para depois podermos ultrapassá-lo e dessa forma chegar ao tão ambicionado penta, esse é o objetivo de todos".

Jonas continua convicto na conquista do penta. O jogador admite um "mau início", mas mostra-se confiante na recuperação do atraso em relação aos dois rivais."No primeiro ano do Rui Vitória estivemos a oito pontos do Sporting, antes de uma visita ao Sp. Braga que é um adversário complicado, e lá foi o início da nossa reacção. Eu vejo esse jogo de Guimarães o início da nossa reacção para comemorarmos no fim. Os adversários têm muita qualidade mas faltam muitas jornadas", afirmou o jogador ao programa 'Trio d'Ataque' da RTP 3, onde ainda garantiu que uma eventual derrota no clássico do Dragão não vai tirar o Benfica na luta pelo título.