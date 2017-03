Continuar a ler

Jonas encerrou a declarações com uma referência aos dois próximos compromissos dos Benfica, um para a Liga NOS no próximo fim-de-semana, e outro para a Liga dos Campeões, na quarta-feira (8 de março): "Agora só pensamos no jogo com o Feirense, depois de sábado é que pensaremos no Borussia Dortmund." "Agora é olhar para frente. É claro que para trás também ficam momentos bonitos e conquistas, mas num clube como o Benfica tem de se olhar para frente para conquistar muitas coisas e no final da temporada podermos estar felizes e contentes por o objetivo ter sido cumprido", acrescentou, para depois salientar a importãncia dos adeptos:"O Estádio da Luz tem uma atmosfera totalmente diferente de outro qualquer estádio. Os adeptos são fundamentais, empurram a equipa durante os 90 minutos. É diferente jogar no Estádio da Luz, essa ligação adeptos/equipa tem dado certo e gostaria que continuasse a ser assim até final da temporada, de forma a conseguirmos o maior objetivo, que é o campeonato nacional."Jonas encerrou a declarações com uma referência aos dois próximos compromissos dos Benfica, um para a Liga NOS no próximo fim-de-semana, e outro para a Liga dos Campeões, na quarta-feira (8 de março): "Agora só pensamos no jogo com o Feirense, depois de sábado é que pensaremos no Borussia Dortmund."

O Benfica oficializou esta quarta-feira a renovação de contrato com Jonas e o avançado mostrou-se muito feliz por ficar ligado ao clube encarnado até 2019, manifestando esperança na conquista de muitos títulos até lá."Ficar mais tempo aqui neste clube, com o qual me identifico muito, deixa-me muito feliz e isso nota-se dentro de campo. Cada vez que visto esta camisola para defender o Benfica sinto uma alegria imensa. Por isso, estou mesmo muito feliz por prolongar o contrato até 2019 e espero conquistar muitas coisas até lá . Quero agradecer o carinho e a confiança do presidente e de todos no staff do Benfica, sinto-me mesmo muito feliz por estar vinculado a um clube como o Benfica até 2019", referiu o brasileiro em declarações ao canal de televisão do Benfica.