Jonas ficou fora dos convocados do Benfica, depois de ter chumbado no teste previsto para este sábado. Os encarnados esperam, agora, que o brasileiro recupere dos problemas na região cervical a tempo de voltar na partida com o Chaves, na próxima sexta-feira, no Estádio da Luz.

Como o nosso jornal adiantou, a presença do avançado no grupo que seguiu para o Norte do país estava dependente da avaliação a que foi sujeito no final do treino de ontem. O resultado foi negativo e, na conferência de imprensa, o treinador antecipou que não poderia contar com ele, não deixando esperar pela divulgação da convocatória.

Dois meses depois Jonas, de 32 anos, volta a falhar um jogo do campeonato, mais de dois meses depois de ter regressado – no Estoril, a 17 de dezembro. Em consequência da operação ao tornozelo direito e da drenagem a que foi submetido no início de setembro, o camisola 10 havia feito apenas um jogo, precisamente diante do Nacional, na Madeira. Voltaria em dezembro, na visita aos canarinhos, começando o jogo no banco. Ainda no último mês do ano, foi suplente utilizado na receção ao Rio Ave. Já este ano, foi titular em todas as partidas da prova de regularidade. Uma dor no pescoço afastou-o do encontro com o Borussia Dortmund e volta a perder importante compromisso dos tricampeões, não obstante os esforço em recuperá-lo. A expectativa é que possa estar às ordens para receber o Chaves.



Das poucas equipas a que não marcou



O Chaves é, a par de FC Porto e Sporting, uma das poucas equipas do campeonato às quais Jonas ainda não marcou. O regresso diante dos flavienses, a confirmar-se, será uma oportunidade para o internacional brasileiro acrescentar mais uma equipa à sua coleção de ‘vítimas’. No encontro da primeira volta, em setembro passado, camisola 10 encontrava-se indisponível, uma vez que havia sido submetido a uma drenagem para tratar do hematoma no pé direito.



O avançado tem agora mais alguns dias para recuperar e apresentar-se às ordens de Rui Vitória, a tempo de defrontar a formação comandada por Carlos Pires. Desde que voltou à titularidade, no primeiro jogo do ano, marcou oito golos, cinco dos quais no campeonato.

Autores: Nuno Martins e Valter Marques