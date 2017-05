Continuar a ler

O avançado falou depois sobre a temporada, marcada no plano pessoal por duas lesões complicadas: "Tive uma época com lesões, mas na reta final consegui ajudar. Isso deixou-me feliz. Tive dois anos muito bons, mas esta época tive um problema no pé e outro na cervical. Mas sou uma pessoa muito cuidada e isso ajuda a recuperar de lesões. Estou feliz por terminar a época a jogar bem".



Jonas não escondeu a satisfação pela conquista do tetracampeonato, através da qual, diz, a equipa entrou para a história."Era o nosso objetivo quando começou a época. Era o que faltava para conseguir o tetra. Era uma oportunidade. Estamos na história do clube, felizes por estar na história do clube. Um privilégio", referiu o jogador aos jornalistas, à entrada para o jantar comemorativo do 36.º título das águias, no Palácio de Xabregas.

Autores: Valter Marques e Luís Miroto Simões