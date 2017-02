Jonas vai manter-se em dúvida para a receção do Benfica ao Borussia Dortmund até perto da hora do encontro (terça-feira, às 19h45). O avançado tem uma cervicodorsalgia (dores no pescoço) e falhou o treino desta segunda-feira."Jonas vai estar convocado mas está limitado, está com dificuldades em estar no jogo de amanhã, se recuperar avança, caso contrário vai outro", limitou-se a dizer o treinador encarnado na conferência de antevisão ao jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.