Questionado sobre se o problema de Jonas poderia ser mais grave do que inicialmente esperado - com uma hérnia cervical -, Rui Vitória não quis alongar-se. "Requer rigor que não quero cometer qualquer erro. Se o Jonas está convocado é porque se entendeu que poderia estar neste lote de 20 jogadores. Se está cá é porque está em condições. Não vou entrar em áreas médicas, porque sou treinador e não médico", atirou.



Sem Jonas, irá Rui Vitória voltar a lançar Rafa e Mitroglou na frente? "Essa tem sido a opção mas não vou revelar o que quer que seja. Só os meus jogadores saberão e, depois, temos de jogar tudo até à hora do jogo. Normalmente não dou o onze. Ao longo desta época temos arranjado dinâmicas que favorecem as características dos jogadores. Com as lesões somos obrigados a arranjar novas, mas jogue quem jogar, a equipa saberá o que fazer", finalizou.

Rui Vitória confirmou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Chaves, que Jonas estará na lista de convocados do Benfica para o encontro com a turma flaviense, marcado para as 21 horas de sexta-feira, referente à jornada 23 da Liga NOS."O Jonas vai estar na convocatória e depois veremos na hora do jogo com funciona", explicou o técnico encarnado, que desta forma confirma a presença do avançado brasileiro na lista, ainda que deixe em dúvida a sua utilização no encontro do Estádio da Luz.

Autores: Fábio Lima e João Socorro Viegas