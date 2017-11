Convidado a comentar o trabalho de Rui Vitória, Jonas não hesitou em elogiar o seu técnico no Benfica. "É um grande treinador e já o demonstrou em momentos difíceis. É um treinador que tem muito comando, um líder que conhece toda a estrutura em todas as áreas. É um grande comandante e passa essa confiança que depois nós transportamos para o campo. É nestes momentos que precisamos de um grande líder e o Rui Vitória é um deles", disse ao programa 'Trio d' Ataque', transmitido na RTP 3.Em seguida, falando do presidente, as palavras não foram menos elogiosas. "O presidente tem-me tratado com todo o carinho, assim como todos. Luís Filipe Vieira é uma pessoa próxima, que transmite muita confiança, e por todos os clubes por onde passei, nunca vi um presidente tão próximo do balneário, para as coisas boas e para as más. Ele tem muito comando e conhece como ninguém o clube", garante.