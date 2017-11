FC Porto e Sporting tiveram um arranque melhor que o Benfica e Jonas não deixa de realçar, sobretudo, o trabalho que está a ser efetuado por Sérgio Conceição nos dragões. O avançado admitiu ainda que gosta de ver os encontros dos rivais.



"Com a mudança de treinador acho que o FC Porto é uma equipa que envolve mais o adversário, que recompõe mais a marcação. Eu acompanho alguns jogos dos rivais porque gosto e mudou muito a maneira de jogar pela mentalidade do treinador, o Sérgio Conceição. O Jorge Jesus já conhecemos. Nós sabemos que tem sucesso em todas as equipas que dirige. Já ganhou um campeonato pelo Benfica e outras competições como a Taça de Portugal e a Supertaça. São três grandes treinadores, três grandes plantéis com muitos jogadores qualificados e internacionais em diversas selesções", disse o avançado ao programa 'Trio d'Ataque', transmitido na RTP 3, onde ainda foi desafiado a comparar os dois rivais: "Não diria que o FC Porto está mais forte, mas que está a jogar um futebol mais envolvente e mais… como poderia dizer… mais vistoso. Eu acho que tem uma vantagem traduzida pela pontuação".