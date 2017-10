Continuar a ler

Mediante os resultados dos testes médicos, Rui Vitória ficou com a garantia que pode utilizar os dois jogadores no sábado, mas é provável que só o atacante seja chamado a defrontar o Olhanense. Conforme Record já adiantou oportunamente, o principal candidato para defender a baliza dos tetracampeões é Svilar. O jovem belga tem dado excelentes indicações nos treinos e, salvo qualquer contrariedade, será recompensado na Taça de Portugal pois, por norma, o treinador do Benfica costumar rodar os respetivos guardiões nas competições.Em relação a Jonas há ainda a registar que o jogador participou numa campanha promovida pelo Benfica, no centro de estágio do Seixal, com Luisão. Os dois jogadores conviveram com cerca de uma centena de adeptos. Enquanto davam autógrafos e tiravam fotografias, os dois futebolistas foram recebendo diversas mensagens de incentivo.Entretanto, o plantel prossegue hoje, às 17 horas, no Seixal, a preparação do jogo com o Olhanense e, à partida, Rui Vitória já vai contar com seis ‘reforços’ provenientes das respetivas seleções.Eliseu, Samaris, Zivkovic, Seferovic, João Carvalho e Diogo Gonçalves já deverão estar presentes. Por sua vez, Salvio e Jiménez, que jogaram de madrugada, ainda estarão ausentes e dificilmente jogarão no sábado.