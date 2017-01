Em pouco mais de duas temporadas e meia, o avançado Jonas já entrou para a história do Benfica. Este sábado, diante do Boavista , o dianteiro tornou-se no brasileiro com mais golos com a camisola da equipa da Luz, ao atingir os 72, depois de ter feito o gosto ao pé perante os axadrezados. Jonas, que está na Luz desde 2014/15, tem agora mais 1 do que Isaías e 2 do que Lima, com uma média de 0,78 golos por partida.Na tabela global, o avançado brasileiro, de 32 anos, igualou António Simões no 29.º posto, estando a 3 do 28.º, Humberto Coelho.

Autor: Fábio Lima