Para Rui Vitória este foi o momento do jogo de Dortmund

Rui Vitória afirmou que a oportunidade de Cervi a abrir a segunda parte - o argentino, em excelente posição, permitiu que um adversário bloqueasse o remate - foi o momento decisivo do encontro e Jonas, instado a comentar a jogada, disse que o colega fez o que podia: "Ele fez bem, rematou forte. Comentava com o preparador de guarda-redes, rematou forte na área. A bola podia bater num adversário e entrar, mas saiu. Fez o que tinha a fazer."Com o adeus à Europa, Jonas aponta baterias para o tetra e lembra o foco: "Já na segunda-feira. Convoco os adeptos. A Liga é que nos alimenta, para estarmos aqui na próxima temporada."Os problemas físicos têm perseguido o camisola 10 ao longo da época mas este garante que agora "está bem". "Está a ser uma temporada difícil. Primeiro foi a lesão no tornozelo, depois a cervical mas não voltei a ter dores e tenho treinado bem. Estou a 100 por cento e, com os jogos, vou recuperar o ritmo para o resto da temporada", sublinhou.