A época está a ser marcada pela polémica dos emails, um assunto que, segundo Jonas, não entra no balneário do Benfica."Acompanhamos as notícias, mas comentários nunca o fizemos, nem nas refeições, nem nos períodos entre os treinos. São assuntos que não nos dizem respeito e não nos abalam. Só comentamos outros assuntos de treino pois coisas extra-campo não entram no balneário", revela o jogador no programa 'Trio d' Ataque', transmitido na RTP 3.O avançado garantiu ainda que as acusações do 'colinho' também não mereceram a atenção do plantel encarnado: "Isso não afetou em nada pois a maioria dos jogadores é experiente. Os mais novos também não se deixam abalar por isso até porque sabemos o trabalho que tem sido bem feito. Pelo contrário, isso até dá alento para trabalhar e continuar a vencer. Aqui o ambiente é bom, saudável e alegre".