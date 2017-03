Um entrou apenas aos 74’, o outro foi titular, mas ambos chegaram aos 100 jogos pelo Benfica. Jonas e Samaris tornaram-se centenários pelas águias em todas as competições e juntaram essa marca especial à conquista dos três pontos.

Ambos chegaram à Luz em 2014/15, mas o avançado brasileiro até se estreou depois do grego. Jonas jogou de águia ao peito pela primeira vez em outubro de 2014, diante do Arouca (4-0), e foi aí que marcou o primeiro dos 76 golos que já festejou pelos encarnados. Por outro lado, o médio helénico teve a primeira experiência oficial no Benfica em setembro do mesmo ano, contra o V. Setúbal (5-0), mas fez o gosto ao pé em apenas duas ocasiões. Esses dois tiros certeiros surgiram na temporada passada.