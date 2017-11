Continuar a ler

"Eusébio é uma lenda mundial do futebol, representou e sempre vai representar muito para o país. É um orgulho poder repetir o que fez uma lenda. Motiva-me para continuar a treinar ainda mais forte para continuar a fazer golos e conquistar os nossos objetivos", acrescentou.



Jonas, refira-se, tem de momento 99 golos marcados com a camisola dos encarnados, estando então a apenas um tiro certeiro de atingir a marca redonda dos 100. Na presente temporada de Liga NOS, marcou em dez das onze jornadas, tendo apenas falhado na 2.ª, diante do Chaves. "Eusébio é uma lenda mundial do futebol, representou e sempre vai representar muito para o país. É um orgulho poder repetir o que fez uma lenda. Motiva-me para continuar a treinar ainda mais forte para continuar a fazer golos e conquistar os nossos objetivos", acrescentou.Jonas, refira-se, tem de momento 99 golos marcados com a camisola dos encarnados, estando então a apenas um tiro certeiro de atingir a marca redonda dos 100. Na presente temporada de Liga NOS, marcou em dez das onze jornadas, tendo apenas falhado na 2.ª, diante do Chaves.

'Suspeito do costume' adianta Benfica em Guimarães

Num Benfica que tem assinado uma temporada ainda sem convencer, o avançado brasileiro Jonas tem sido um dos grandes destaques. Para lá de ser o melhor marcador da Liga NOS, com 13 golos, o Pistolas atingiu este domingo um feito histórico , ao igualar a maior marca de jogos consecutivos a marcar pelas águias (nove), que pertencia a Eusébio e Julinho, um feito que o deixa naturalmente orgulhoso."Estou muito feliz por conseguir ajudar o Benfica nessas nove jornadas. Divido a alegria desses golos com os meus companheiros, porque eles são fundamentais na construção das jogadas. Temos uma força coletiva muito forte aqui no balneário e isso vai também para o campo. O facto de repetir algo que o Eusébio fez é uma honra", disse o avançado, à sua assessoria de imprensa.

Autor: Fábio Lima