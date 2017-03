Rui Vitória revelou que Jonas vai ser convocado para a deslocação de sábado do Benfica até ao terreno do Feirense mas sublinhou que o avançado estará em dúvida até perto do apito inicial (20h30). O brasileiro, a recuperar ainda de uma cervicalgia - sofreu uma recaída e falhou a última partida, contra o Estoril -, estará com a equipa na Feira mas sem certezas sobre se será utilizado."Jonas está em recuperação, vai na convocatória e veremos até à hora do jogo mas está em franca recuperação", contou o treinador das águias sobre o atacante, que esta semana renovou até 2019.