Fortes dores no pescoço, na véspera do jogo com o Borussia Dortmund, deixaram Jonas em dúvida para o embate com os alemães e ontem, ao início da tarde, foi completamente descartada a possibilidade de o camisola 10 jogar. O avançado brasileiro, 32 anos, continuava com muitas dores na zona afetada e cedo Rui Vitória ficou consciente de que não poderia contar com o atacante para o embate da Liga dos Campeões. Jonas ainda esteve em estágio com a equipa, mas quando o autocarro do Benfica rumou ao Estádio da Luz, o atacante seguiu de imediato para casa com indicações de repouso absoluto nas próximas horas.

O internacional brasileiro nem sequer se deslocou à Luz para assistir ao triunfo do Benfica sobre os alemães e foi o único jogador do plantel encarnado que não esteve presente na homenagem ao capitão Luisão, no final do jogo com o Borussia Dortmund.