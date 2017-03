Jonas teve a vitória na cabeça nos últimos segundos

Jonas lamentou o empate do Benfica no terreno do P. Ferreira, sendo que o avançado teve, na última jogada do encontro, a hipótese de desfazer o nulo mas falhou o cabeceamento à boca da baliza, num lance que explicou à 'Sport TV'."Neste último lance tive a oportunidade de cabecear, foi para o chão e acabámos por perder uma boa oportunidade", lamentou o avançado encarnado, analisando depois da partida: "Faltou o golo. Criámos boas oportunidades. Conseguimos circular a bola, mas nao conseguimos o golo. Foi um adversário que procurou apenas fechar os espaços, fechar bem atrás. Foi o jogo deles, tivemos boa circulação, rápida mas próximo da área faltou uma melhor clareza nos lances e não conseguimos o golo para sair daqui com a vitória."Segue-se o encontro com o FC Porto na próxima jornada, onde o Benfica poderá chegar no segundo lugar, caso os dragões vençam amanhã. Um cenário que não preocupa Jonas: "A abordagem ao clássico não muda em nada. Dependemos apenas de nós. Faltam oito jogos e vai ser até ao fim. Agora é descansar, temos uns dias para preparar esse jogo."

Autor: Valter Marques