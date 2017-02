Jonas está fora da deslocação do Benfica ao terreno do Sp. Braga, no domingo, para a 22.ª jornada do campeonato. A confirmação foi dada este saábado por Rui Vitória na conferência de imprensa de antevisão a essa partida.O avançado tem realizado trabalho de ginásio ao longo da semana, depois de sentir fortes dores na cervical na segunda-feira, véspera do jogo com o Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões. Ainda assim, integrou os convocados para essa partida. Só no próprio dia, horas antes do apito inicial, é que recebeu ordem para descansar. Quando a equipa deixou o centro de estágio do Seixal, em direção ao Estádio da Luz, já havia sido alvo de reavaliação médica. Quis, no entanto, estar com o resto do grupo até perto da hora de jogo.Depois desse jogo, Jonas foi alvo de reavaliações diárias e continuou em dúvida para o jogo deste domingo, frente ao Sp. Braga, mas Rui Vitória confirmou agora que não irá ser convocado para a deslocação ao Minho.

Autor: João G. Oliveira