Jonas está a realizar ginásio na manhã desta quarta-feira, depois de ter sido a grande baixa da equipa do Benfica no embate com o Borussia Dortmund, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O avançado brasileiro, de 32 anos, sentiu fortes dores na cervical na segunda-feira e acabou por falhar o derradeiro treino do plantel, na véspera do jogo.Ainda assim, o camisola 10 integrou os convocados para a partida, tendo depois recebido ordem para ir descansar. No momento em que a equipa deixou o Campus do Seixal para se deslocar para o Estádio da Luz, Jonas, que já havia sido alvo de uma reavaliação médica, foi para casa Hoje, o atacante está no Seixal mas mantém o trabalho limitado, muito à base de tratamentos. A utilização em Braga, no próximo domingo, é um objetivo para o jogador e para a equipa médica, mas, nesta altura, é impossível avaliar a sua disponibilidade. Jonas será reavaliado diariamente e, provavelmente, vai manter-se em dúvida até sábado, dia em que Rui Vitória divulga os convocados para o importante jogo no Minho.

Autor: Vanda Cipriano