Com mais um golo, o 21.º no campeonato, Jonas rejubilou pela "grande vitória" do Benfica em Braga, que permite à equipa da Luz não perder de vista os rivais FC Porto e Sporting, que seguem à sua frente."Parabéns, equipa! Grande vitória", escreveu, no Instagram, ilustrando com uma imagem do festejo com André Almeida. O lateral-direito fez a assistência para o camisola 10 das águias assinar o segundo golo das águias na Pedreira.