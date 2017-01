Regresso aos golos de Jonas não podia ter sido mais brilhante

Continuar a ler

Apesar de ter estado em grande contra o Vizela, o camisola 10 não reclama a titularidade no imediato: "O Benfica está muito bem. Aqui não há 11 titulares mas sim um grupo forte. Estou disponível para conseguir os objetivos e o mister vai decidir quem vai jogar."Depois de uma longa paragem, Jonas confessa que está agora a caminho do seu máximo: "Sinto-me a 100 por cento. Quero agradecer ao Dr. Antonio Martins e ao departamento médico do Benfica que me tratou muito bem neste período em que estive parado."