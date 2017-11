Uma conclusão que se tira da produção de Jonas é que o brasileiro nunca marcou tanto à 12ª jornada como agora. Por exemplo, o avançado já ultrapassou a colheita do campeonato passado (13 remates certeiros).Mas há atenuantes. Na primeira época (2014/15), chegou já em setembro e estreou-se à 7ª jornada. Na última, só atuou na terceira ronda, consequência das duas operações a que foi submetido no início da temporada.A que mais se aproximou da atual foi a de 2015/16, em que tinha 10 golos em 11 encontros realizados à 12ª jornada. No final, tinha 32 golos, sagrando-se melhor marcador do campeonato.