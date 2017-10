O penálti assinalado sobre Pizzi que Jonas converteu

Jonas admite que o Benfica teve "um jogo difícil" diante do Aves (1-3) e garante que o segredo foi o início de jogo. "Precisávamos de entrar bem como acontedeu. Estamos felizes pelos três pontos e pela vitória. Houve mudança de treinador no D. Aves e isso dificultou no final" afirmou o brasileiro, à Sport TV, onde ainda revelou que a paragem foi benéfica para os encarnados: "Serviu para ajustar algumas coisas em relação ao coletivo. Estamos com uma dinâmica diferente em relação início da temporada, e é isso que tem de entrar na cabeça dos jogadores".Em relação aos golos, o internacional brasileiro admitiu que teve algumas dificuldades em marcar as grandes penalidades. "O relvado estava pesado, com barro, pois quase escorreguei no primeiro. Por causa disso já fui com mais cuidado no segundo", acrescentou o atacante que ainda desvalorizou o facto de estar na liderança da lista de melhores marcadores:"Isso é secundário. O principal objectivo é ser campeão".