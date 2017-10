No jogo com o Manchester United, o Benfica não fez um único remate enquadrado com a baliza, situação que já se havia registado na jornada anterior frente ao Basileia. E também para tentar alterar este cenário na Vila das Aves, já no domingo, Rui Vitória vai promover o regresso de Jonas à titularidade.

A complicada situação dos tetracampeões nacionais na Liga dos Campeões reflete-se no rendimento ofensivo da equipa, que em três jogos só apontou um golo, frente ao CSKA Moscovo. Neste capítulo, a única equipa que se encontra em pior situação é o Anderlecht, que ainda procura o primeiro golo após ter sofrido três derrotas, frente a PSG, Bayern Munique e Celtic.

O número de remates à baliza que a equipa tem realizado ajuda a explicar este registo atacante das águias. Nas jornadas já realizadas, os encarnados somam seis remates à baliza, todos na partida com a equipa russa. Seguiram-se Basileia e Man. United, dois jogos onde os guarda-redes contrários foram meros espectadores, pois não tiveram de fazer uma única defesa. Neste capítulo dos remates enquadrados, o Benfica é uma das piores equipas da Champions, superando apenas o Qarabag. Os azeris, que se estreiam na prova milionária, só fizeram quatro remates à baliza e, mesmo assim, não estiveram dois jogos seguidos sem visarem a baliza adversária. Pior rendimento com Vitória Esta falta de pontaria do Benfica na Champions é inédita desde que Rui Vitória assumiu o comando técnico da equipa. Nas duas épocas anteriores, os encarnados nunca tinham estado um jogo sem atirar à baliza. O pior registo ocorreu na receção ao Borussia Dortmund, onde um remate foi suficiente para garantir o triunfo (1-0). Números 5 equipas na presente edição da Ligados Campeões com um golo nas três primeiras jornadas. A acompanhar o Benfica estão Atlético Madrid, Qarabag,, Maribor e Apoel. Pior, só o Anderlecht que continua sem marcar e já sofreu dez golos. 9 remates enquadrados no Benfica-Bayern Munique, disputado em 2015/16. Este foi o jogo onde as águias mostraram a pontaria mais afinada desde que Rui Vitória assumiu o comando técnico na Luz. O resultado, recorde-se, foi um empate a dois golos, que impediu os encarnados de chegarem às meias-finais.

Autor: João Soares Ribeiro