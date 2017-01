Numa altura em que já logrou voltar aos golos – fez dois ao Vizela, mostrando estar cada vez mais próximo do seu melhor nível –, Jonas pressiona por uma vaga no onze inicial. A devolução do internacional brasileiro à titularidade em jogos do campeonato está nas mãos de Rui Vitória e os factos mostram que o técnico tem vindo a aumentar gradualmente o tempo de utilização do dianteiro no decorrer dos jogos. Contra o Vizela, o camisola 10 já ouviu o apito inicial nas quatro linhas e deixou o campo com um bis, não sendo, porém, líquido que venha a repetir a titularidade na Cidade Berço, onde até agora nunca marcou.Afinal, Gonçalo Guedes estará, tudo indica, ainda na frente da corrida para formar dupla com Mitroglou no ataque, até porque tem sido ele o titular nos últimos jogos da Liga.