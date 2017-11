A competição voltou a parar devido aos jogos de qualificação para o Mundial'2018 e Jonas não esconde que gostava de marcar presença na Rússia. Ainda assim, o avançado do Benfica reconhece que será difícil ser chamado."É um sonho mas sei que é difícil pois nunca fui convocado com o Tite, por isso as chances são remotas. A cada jogo e cada treino dou o meu melhor a pensar na seleção. Enquando não sair a lista definitiva vou fazer o meu trabalho para, quem sabe... falta só mais uma paragem. Se isso não for possível é torcer por fora", garante o internacional brasileiro ao programa 'Trio d' Ataque' transmitido na RTP 3, onde também falou sobre o seu futuro."O meu desejo é acabar a minha carreira no Benfica. Se tivesse de voltar ao Brasil a jogar seria o Guarani o eleito, mas o Benfica está a ser de mais. A minha família está muito feliz e eu então… O meu pensamento é terminar aqui. Ainda tenho mais um ano de contrato e isso faz com que pudesse terminar o vínculo aos 35 anos. Depois não sei se continuo a jogar, tenho de analisar e conversar com a minha família", contou.