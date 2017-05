Passaram poucos dias desde que o Benfica confirmou a conquista do tetracampeonato, mas Jonas já pensa noutros objetivos: a Taça de Portugal. "É uma competição que ainda não venci, assim como outros companheiros de equipa, e quero muito ganhar", afirmou o avançado brasileiro, de 33 anos, em declarações ao programa ‘Seleção SporTV’, transmitido no PFC, referindo-se ainda à inédita conquista do quarto título de campeão consecutivo: "Foi um dever cumprido. O Benfica nunca tinha conseguido isso e, assim, conseguimos fechar a época com chave de ouro."

Questionado sobre o futuro, o camisola 10 das águias, que ainda gracejou sobre o facto de os adeptos benfiquistas lhe terem atribuído a alcunha de ‘Pistolas’, lembrou que tem contrato por mais duas temporadas, garantindo que pretende ficar ligado ao clube da Luz até junho de 2019: "Sim, recentemente renovei o meu contrato por mais duas épocas. Já cá estou há três anos e gostaria muito de ficar estes cinco anos aqui no Benfica. Portugal é um país maravilhoso e do clube nem se fala!"

Sobre a pressão sentida relativamente à luta pelo campeonato, Jonas considera que é maior do que no Brasil. A explicação é simples. "Aqui em Portugal são três clubes a disputar o título. No Brasil é mais equilibrado. Aqui é Benfica, Sporting e FC Porto. O Boavista e o Belenenses, por exemplo, também já foram campeões, mas são quase sempre esses três na luta", explicou. Escrete Jonas foi aposta de Dunga na seleção do Brasil na última edição da Copa América, no verão de 2016, mas, depois da entrada de Tite, não voltou a ser chamado. O regresso ao escrete é, por isso, um dos próximos objetivos do goleador das águias: "Sim, é um objetivo meu voltar à seleção. É verdade que a equipa tem grandes jogadores, mas estou a trabalhar muito para ter essa oportunidade. O mais importante é que o Tite conseguiu levar o Brasil a grandes resultados e isso é algo maravilhoso."

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte