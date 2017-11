Rui Vitória vai promover algumas alterações na equipa para o confronto com o V. Guimarães, relativamente ao jogo de Old Trafford. À partida, a principal alteração passa pelo regresso ao 4x4x2, com Jonas e Seferovic na frente.

Após ter apostado num meio-campo reforçado com três médios em Manchester, o técnico deve voltar a apostar em Fejsa, à partida ‘apenas’ com o apoio de Pizzi. Nas alas, Salvio e Diogo Gonçalves deverão manter os seus postos.

