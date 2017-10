Continuar a ler

Lista de 21 convocados:



Guarda-redes: Svilar e Júlio César;



Defesas: Lisandro, Grimaldo, Luisão, Douglas, Eliseu e Rúben Dias;



Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Diogo Gonçalves e João Carvalho;



Júlio César, Lisandro, Eliseu, Samaris, Zivkovic, Salvio e Jonas estão de regresso aos convocados do Benfica, tendo em vista a receção ao Manchester United, na quarta-feira (19h45), em partida da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.Depois de terem ficado de fora da partida com o Olhanense, para a Taça de Portugal, os sete elementos voltam para um encontro decisivo para as águias na Champions.